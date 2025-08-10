Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exército israelense diz que correspondente da Al Jazeera morto em Gaza era um 'terrorista'

O exército de Israel afirmou que o correspondente da Al Jazeera, Anas al Sharif, que foi morto neste domingo (10) em um bombardeio na Cidade de Gaza, era um "terrorista" que "se fazia passar por jornalista", após a emissora do Catar relatar essa morte e a de outros três funcionários. 

"Recentemente, na Cidade de Gaza, as Forças de Defesa de Israel (IDF) atacaram o terrorista Anas al Sharif, que se fazia passar por jornalista para a rede Al Jazeera", declarou o exército israelense no Telegram. 

"Anas al Sharif serviu como chefe de uma célula terrorista da organização terrorista Hamas e era responsável por promover ataques com foguetes contra civis e tropas israelenses", acrescenta a mensagem.

