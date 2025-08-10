Enviado dos EUA na Otan diz que Zelensky pode ir a encontro Trump-Putin no Alasca

O embaixador Matthew Whitaker respondeu a uma pergunta na CNN sobre se Zelensky poderia ou não estar na sexta-feira com os presidentes americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin.

O embaixador dos Estados Unidos na Otan disse neste domingo (10) que o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, poderia participar do encontro entre a Rússia e os Estados Unidos no Alasca, enquanto líderes europeus pressionam para que Kiev participe das negociações.

"Sim, certamente acredito que é possível", disse. "Não pode haver um acordo em que todas as partes envolvidas não estejam de acordo. E obviamente terminar esta guerra é uma alta prioridade."

A cúpula entre Trump e Putin, sem Zelensky, gerou preocupações sobre se um acordo exigiria que Kiev fizesse concessões territoriais, algo rejeitado pela União Europeia.

Em uma intensa agenda diplomática, Zelensky falou por telefone com 13 líderes em três dias, incluindo os principais apoiadores de Kiev: Alemanha, França e Reino Unido.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, disse neste domingo que espera e assume que Zelensky irá à reunião no Alasca.