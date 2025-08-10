Diplomata chinês é detido para interrogatório (imprensa)

Liu Jianchao, que dirige o Departamento Internacional, órgão do Partido Comunista encarregado das relações com partidos estrangeiros, foi "levado" quando retornava a Pequim no final de julho após uma viagem a trabalho, indicou o jornal.

Um diplomata chinês considerado candidato ao cargo de ministro das Relações Exteriores foi detido pelas autoridades de seu país para ser interrogado, informou o Wall Street Journal neste domingo(10).

As razões de sua detenção são desconhecidas, segundo a mesma fonte. O Ministério das Relações Exteriores da China não respondeu imediatamente ao pedido de confirmação da AFP.

É a primeira vez desde 2023 que um diplomata chinês desse nível é detido. Naquele ano, Qin Gang, então ministro das Relações Exteriores, foi destituído após informações sobre um relacionamento extraconjugal.

Liu, de 61 anos, trabalhou em várias embaixadas, incluindo na Indonésia e nas Filipinas, e foi porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Também dirigiu vários órgãos nacionais e regionais encarregados de implementar a campanha anticorrupção do presidente Xi Jinping.

Em julho, acusou o ministro da Defesa dos Estados Unidos de "provocar o confronto e o conflito" quando instou aliados americanos a reforçarem suas forças armadas para fazer frente à China.