Conselho de Segurança da ONU faz reunião de emergência sobre plano de Israel para Gaza

O Conselho de Segurança da ONU realiza, neste domingo (10), uma reunião de emergência para abordar o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza, criticado por vários países, que advertem que a medida não porá fim ao sofrimento da população de Gaza. O governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que o exército israelense se prepara para tomar o controle da Cidade de Gaza, a mais importante do território, com o objetivo de derrotar o Hamas e libertar os reféns nas mãos do grupo islamista palestino.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Um alto funcionário da ONU advertiu, neste domingo, que o plano de Israel "provavelmente desencadeará outra calamidade" com consequências para além do território palestino sitiado. "Se estes planos forem implementados, provavelmente desencadearão outra calamidade em Gaza, com repercussões em toda a região e mais deslocamentos forçados, assassinatos e destruição", disse Miroslav Jenca, secretário-geral adjunto da ONU, ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) informou que 98 crianças morreram de desnutrição aguda desde o início do conflito, em outubro de 2023, 37 delas desde julho, segundo as autoridades de Gaza. "Esta já não é uma crise de fome iminente, isto é fome, pura e simples", afirmou o diretor de coordenação da OCHA, Ramesh Rajasingham.

O embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour, disse, neste domingo, que "mais de dois milhões de vítimas estão sofrendo uma agonia insuportável", qualificou os planos de Israel para a Cidade de Gaza como "ilegais e imorais" e pediu que seja permitida a entrada de jornalistas estrangeiros em Gaza. O primeiro-ministro israelense anunciou, neste domingo, durante uma coletiva de imprensa, um plano para autorizar que jornalistas estrangeiros trabalhem dentro de Gaza, acompanhados pelo exército israelense. Benjamin Netanyahu declarou que o plano aprovado pelo gabinete de segurança de seu país para controlar a Cidade de Gaza é "a melhor forma de acabar com a guerra".

"Esta é a melhor forma de acabar com a guerra e a melhor forma de terminá-la rápido", afirmou o premiê, acrescentando que o objetivo do plano "não é ocupar Gaza". - Pedido de sanções - O Reino Unido, aliado próximo de Israel que, no entanto, impulsionou esta reunião emergencial sobre a crise, alertou que o plano israelense pode prolongar o conflito.

"Só aprofundará o sofrimento dos civis palestinos em Gaza. Este não é um caminho para a solução. É um caminho para mais derramamento de sangue", disse o embaixador adjunto britânico na ONU, James Kariuki. Do lado de fora da sede das Nações Unidas em Nova York, um protesto pequeno, mas barulhento pedindo o fim do conflito era seguido por um forte contingente policial. Os Estados Unidos, que são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, com direito a veto, acusaram os países que apoiaram a reunião deste domingo de "prorrogar ativamente a guerra, ao difundir mentiras sobre Israel".