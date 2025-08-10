Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Colômbia captura mafioso italiano, 'comprador atacadista' de cocaína

Colômbia captura mafioso italiano, 'comprador atacadista' de cocaína

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Colômbia capturou um membro da poderosa máfia 'Ndrangheta, acusado de coordenar uma rede de tráfico de cocaína da América do Sul para a Itália, envolvendo inclusive o PCC no Brasil, anunciou a Polícia neste domingo (10).

Federico Starnone, conhecido como 'Fedi', foi preso em Cali (sudoeste). Ele era procurado internacionalmente pela Interpol e foi designado na Colômbia como "sucessor" de Giuseppe Palermo, capturado em Bogotá há um mês em uma megaoperação realizada entre a Colômbia e a Itália.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Foram mobilizados para a operação uma dezena de agentes das forças especiais com equipe tática e fuzis automáticos. 

O homem foi detido, em coordenação com as autoridades italianas, em seu apartamento em Cali. Pouco antes, ele tinha sido filmado por autoridades tomando café em sua varanda.

O general Henry Bello, diretor da Polícia em Cali, afirmou, em uma declaração enviada à imprensa, que o homem "dirigia alianças criminosas" com o maior cartel do narcotráfico da Colômbia, o Clã do Golfo, o Primeiro Comando da Capital (PCC) no Brasil e a quadrilha Los Choneros do Equador, cujo líder, conhecido como 'Fito', enfrenta nos Estados Unidos um julgamento por narcotráfico após ter sido extraditado recentemente.

Starnone é um "comprador atacadista de cocaína para a máfia italiana", acrescentou o presidente colombiano, Gustavo Petro, na rede X.

Segundo as autoridades, a organização fazia envios de cocaína para a Europa camuflada em contêineres carregados com frutas e café. 

O homem "mantinha um estilo de vida discreto, empresarial e metódico" e evitava o "protagonismo público", assegurou a Polícia em um comunicado.

A Colômbia é o principal exportador de cocaína do mundo e no ano passado bateu recordes de produção da droga, segundo um informe da ONU.

O país, mergulhado em uma guerra interna de mais de meio século que envolve guerrilhas, narcotraficantes e forças do Estado, vive sua pior crise da última década pela violência de grupos armados, que lucram com a receita do narcotráfico.

vd/mr/mvv/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar