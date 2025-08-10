Chacina no entorno de boate deixa oito mortos no Equador

Oito pessoas morreram, neste domingo (10), depois que um grupo de homens armados atirou na direção de uma multidão no entorno de uma boate em um município rural do sudoeste do Equador, informou a Polícia. Os atiradores chegaram ao local em duas caminhonetes e abriram fogo contra um grupo de pessoas que tomavam bebidas alcoólicas na via pública, em frente à entrada da discoteca, por volta da 01h15 local (03h15 de Brasília) na localidade de Santa Lucía, na província de Guayas.

Entre as vítimas fatais está um homem identificado como Jorge Urquizo, irmão do prefeito deste município de 38.000 habitantes e dono da casa noturna. Policiais chegaram ao local após receberem um telefonema de alerta por disparos e encontraram ali "várias pessoas feridas e sete cadáveres", disse o coronel da Polícia, Javier Chango, durante uma coletiva de imprensa na manhã deste domingo. A oitava pessoa morreu enquanto recebia atendimento em um hospital local. Outras duas estão feridas. Os policiais encontraram no local cerca de 80 cápsulas de munição nove milímetros e também de fuzis automáticos.

Após o ataque, os homens armados voltaram para seus veículos e fugiram por "uma rota desconhecida", acrescentou o coronel. Nesta região, as autoridades capturaram uma pessoa armada com um revólver que circulava em uma caminhonete, mas não foi possível estabelecer se o homem participou do ataque. Os corpos dos falecidos, sete homens e uma mulher, foram transferidos para um necrotério na cidade vizinha de Daule. A Polícia ainda não estabeleceu as razões do massacre.

- Homicídios não param - A Prefeitura de Santa Lucía se declarou em luto neste domingo."Nós nos unimos em sentimento e oração por este ato violento, que atingiu nossa comunidade", expressou o gabinete do prefeito, Ubaldo Urquizo, em suas redes sociais. O Equador, outrora um oásis de paz na América Latina, é hoje uma das nações mais violentas da região devido à guerra entre gangues que aproveitam seus portos estratégicos, sua economia dolarizada e a corrupção de algumas autoridades.

Pelos portos equatorianos passam 73% da cocaína produzida no mundo, segundo fontes oficiais. Em 2024, o país apreendeu o recorde de 294 toneladas de drogas, principalmente cocaína, frente a 221 toneladas em 2023. Guayas é uma das quatro províncias onde recentemente o presidente Daniel Noboa renovou um estado de exceção durante dois meses para enfrentar a violência das quadrilhas criminosas. Apesar da presença militar em zonas de distúrbios sociais e das constantes declarações de estados de exceção, as mortes violentas continuam.