Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ao menos vinte militares detidos no Mali por tentativa de golpe

Ao menos vinte militares detidos no Mali por tentativa de golpe

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Autoridades do Mali prenderam pelo menos vinte militares suspeitos de querer derrubar a junta, que chegou ao poder por meio de dois golpes de Estado, em 2020 e 2021, indicaram fontes de segurança à AFP. 

"Nos últimos três dias, ocorreram detenções relacionadas a uma tentativa de desestabilização das instituições. Houve pelo menos vinte detenções", confirmou uma fonte de segurança. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Outra fonte do Exército confirmou uma "tentativa de desestabilização". "Fizemos as detenções necessárias", indicou. 

O general Abass Dembélé, ex-governador da região de Mopti (centro) e figura respeitada no Exército, está entre os detidos. 

Desde 2012, o Mali está mergulhado em uma profunda crise alimentada pela violência de gangues afiliadas à rede Al Qaeda e ao grupo Estado Islâmico (EI), além de organizações criminosas.

sd-els/mm/pc/mb/jc/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar