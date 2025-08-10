Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ao menos 63 mortos por desnutrição em uma semana em cidade no Sudão

Ao menos 63 mortos por desnutrição em uma semana em cidade no Sudão

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pelo menos 63 pessoas morreram de desnutrição em uma semana em El Fasher, cidade sitiada no oeste do Sudão em guerra, afirmou à AFP um funcionário do Ministério da Saúde neste domingo (10). 

"Sessenta e três pessoas morreram de desnutrição desde 3 de agosto (...), a maioria são crianças e mulheres", declarou o funcionário, que pediu o anonimato. 

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Ele acrescentou que esse balanço se refere apenas às pessoas que conseguiram chegar a um hospital. 

El Fasher, capital de Darfur do Norte, está sitiada há mais de um ano pelos paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FAR), em guerra contra o Exército desde abril de 2023. 

A cidade é a segunda capital regional de Darfur ainda controlada pelo Exército. 

Cerca de 40% das crianças com menos de cinco anos em El Fasher sofrem de desnutrição aguda, 11% de forma severa, segundo o Programa Alimentar Mundial (PAM). 

Já em seu terceiro ano, o conflito deixou dezenas de milhares de mortos, deslocou milhões e provocou o que a ONU classifica como "a pior crise humanitária do mundo".

nda/hme/eg/mb/jc/mvv

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar