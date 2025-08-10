Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Al Jazeera anuncia morte de 4 de seus jornalistas em bombardeio israelense em Gaza

Al Jazeera anuncia morte de 4 de seus jornalistas em bombardeio israelense em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A emissora Al Jazeera informou que dois correspondentes e dois cinegrafistas do veículo foram mortos após um bombardeio israelense sobre sua tenda na Cidade de Gaza neste domingo (10), citando como fonte o diretor de um hospital local. 

"O jornalista da Al Jazeera Anas al Sharif foi morto junto com três colegas no que parece ser um ataque israelense direcionado, disse o diretor do hospital Al Shifa na Cidade de Gaza", relatou a emissora com sede no Catar.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

bur-ser/jj/liu/bds/eg/cjc/val/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar