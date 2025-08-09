Vinte e cinco anos de relações tensas entre Putin e presidentes dos EUA

O presidente russo, Vladimir Putin, que se reunirá com seu contraparte americano, Donald Trump, em 15 de agosto, no Alasca, para discutir a guerra na Ucrânia, manteve relações tensas com os cinco mandatários dos Estados Unidos com os quais tratou após chegar ao poder, no fim de 1999. Desde que voltou à Casa Branca, em janeiro, Trump tem feito uma aproximação sem precedentes com o chefe de Estado russo, na tentativa de pôr fim ao conflito com Kiev, ao mesmo tempo em que diz manter a pressão sobre Moscou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora - Bill Clinton: o peso de Kosovo - Embora as relações entre o então presidente russo, Boris Yeltsin, e seu contraparte americano, Bill Clinton, fossem cordiais, a guerra do Kosovo azedou a lua-de-mel que se seguiu à Guerra Fria. Desde a renúncia de Yeltsin, em 31 de dezembro de 1999, Washington desconfiou de seu afilhado político, Putin. É "um homem duro (...), muito decidido, orientado à ação", disse a encarregada da diplomacia americana da época, Madeleine Albright. "Teremos que vigiar suas ações com muita atenção", acrescentou. No entanto, durante a primeira cúpula Clinton-Putin, em junho de 2000, o americano elogiou em público um presidente, segundo ele, capaz de construir uma Rússia "próspera e forte, protegendo, ao mesmo tempo, as liberdades e o Estado de Direito".

- George W. Bush: da camaradagem à desconfiança - Após seu primeiro encontro, em 16 de junho de 2001, George W. Bush disse ter olhado o presidente russo nos olhos: "Pude perceber sua alma: a de um homem profundamente dedicado ao seu país (...) Eu o considero um líder extraordinário". Após os atentados de 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, Putin, que tinha iniciado a segunda guerra da Chechênia, imediatamente ofereceu sua solidariedade ao presidente Bush na "guerra contra o terrorismo".

Mas, em dezembro de 2001, Washington se retirou do tratado antibalístico ABM, de 1972, para criar um escudo antimísseis na Europa oriental, criticado por Moscou. Em 2003, a Rússia também condenou a invasão americana ao Iraque e, um ano depois, denunciou a influência de Washington na "revolução laranja" da Ucrânia. - Barack Obama: um "reinício" frustrado -

Em 2009, o presidente Barack Obama lançou um "reinício" das relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Um ano antes, Putin tinha se tornado primeiro-ministro de Dmitri Medvedev, seu homem de confiança. "O que me interessa é tratar diretamente com meu homólogo, o presidente, e estender a mão ao primeiro-ministro Putin", declarou o então presidente americano em Moscou, durante sua primeira visita à Rússia, em julho de 2009. Apesar dos êxitos iniciais, com a assinatura, em 2010, de um novo tratado de desarmamento nuclear, a tentativa fracassou.