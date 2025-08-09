Trump diz ter reconciliado 'para sempre' Armênia e Azerbaijão

A Armênia e o Azerbaijão se comprometeram a pôr fim "para sempre" a um conflito territorial de décadas, afirmou nesta sexta-feira (8) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um ato na Casa Branca. Ao lado dele, o presidente azerbaijano, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinian, consideraram que a mediação do presidente americano lhe torna merecedor do Prêmio Nobel da Paz.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Armênia e Azerbaijão comprometem-se a cessar todos os combates para sempre, abrir o comércio, as viagens e as relações diplomáticas, e respeitar a soberania e a integridade territorial um do outro", disse Trump. Não se sabe se o acordo é vinculativo. "Eles terão uma relação muito boa", previu Trump. E acrescentou: "Se não, liguem para mim e eu resolvo". - "Dia histórico" -

Aliyev disse que era um dia "histórico" e ofereceu-se para enviar uma carta, junto com Pashinian, para promover a indicação de Trump ao Nobel da Paz. "Quem, senão o presidente Trump, merece o Prêmio Nobel da Paz?", questionou. Também agradeceu ao republicano por sua decisão, anunciada nesta sexta-feira, de levantar as restrições à cooperação militar da Armênia com os Estados Unidos.

O líder armênio disse que seu país defenderá a indicação ao Nobel por sua trajetória como "pacificador". Trump declarou publicamente em várias ocasiões que merece essa distinção por seu trabalho de mediação em diversos conflitos internacionais. Aliyev e Pashinian apertaram as mãos sob o olhar satisfeito de Trump e, em seguida, assinaram, junto com ele, um documento que a Casa Branca chamou de "declaração conjunta".

"Hoje estabelecemos a paz no Cáucaso", comentou o presidente azerbaijano. O primeiro-ministro armênio falou de um acordo que "abre o caminho para pôr fim a décadas de conflito". O pacto alcançado nesta sexta-feira também prevê a criação de uma zona de trânsito que atravessará a Armênia e conectará o Azerbaijão com seu enclave de Nakhchivan, mais a oeste.