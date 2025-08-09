'Tinder das Montanhas': casal se conhece após subir 2 mil metros

Patrick e Cathy, ambos de 58 anos, posam no topo do pico Wandflue, nos Alpes Berneses. Eles se encontraram há oito meses por meio de uma mensagem deixada no topo de uma montanha suíça / Crédito: GABRIEL MONNET / AFP

Cathy e Patrick adoram contar como se conheceram: graças a uma mensagem deixada em um caderno vermelho em uma montanha na Suíça. Cansada de aplicativos de namoro, a mulher recorreu ao chamado 'Tinder das montanhas'. “Foi uma bela maneira de nos encontrarmos”, lembra Cathy Rotzetter, 58 anos, em uma recente caminhada no cantão de Friburgo, no oeste do país alpino.

Cathy tomou a decisão em outubro do ano passado. Depois de escalar o Wandflue (2.133 metros), ela escreveu seus dados de contato no caderno vermelho que encontrou lá em cima. Nove meses depois, ela está abraçada a Patrick, com o topo do Wandflue ao fundo. "No caderno, escrevi que gosto de caminhar tranquilamente, mas que gosto de tomar um drinque depois do esforço", conta ela com uma risada. Patrick, que tem a mesma idade de Cathy e preferiu não revelar o sobrenome à AFP, escalou a montanha uma semana depois. E quando chegou ao cume, ficou encantado com a mensagem de Cathy.

Sem pensar duas vezes, ele escreveu o que estava pensando em um caderno com capa de couro, do tipo tradicionalmente encontrado nos cumes do cantão de Friburgo para que os montanhistas deixem algumas informações. O ávido caminhante e criador do "Mountain Tinder", Thibaud Monney, de 29 anos, posa com o caderno característico do Tinder das montanhas, que começou em 2023 como "brincadeira" Crédito: GABRIEL MONNET / AFP “Subi para ver o pôr do sol e estava sozinho, da próxima vez seremos dois”, escreveu o jovem. “Coloquei meu número de telefone e uma pessoa entrou em contato comigo”, conta.