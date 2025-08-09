Tailândia acusa Camboja de plantar minas terrestres após 3 soldados ficarem feridos

O comunicado do exército disse que o incidente ocorreu na província de Sisaket, na Tailândia, e "demonstra claramente para a sociedade doméstica e internacional que o uso de armas ocultas em áreas de fronteira continua a existir, constituindo uma clara violação da Convenção de Ottawa pelo lado cambojano".

Três soldados tailandeses em patrulha ficaram feridos neste sábado quando um deles pisou em uma mina terrestre em território fronteiriço com o Camboja, anunciou o exército da Tailândia. O incidente ocorreu apenas dois dias depois de os dois países reafirmarem sua adesão a um cessar-fogo para encerrar um breve conflito armado.

A Convenção de Ottawa, também chamada de Tratado de Proibição de Minas Antipessoal, é um acordo internacional que proíbe o uso dessas armas, e tanto a Tailândia quanto o Camboja se comprometeram com ele.

Um comunicado do ministério das Relações Exteriores da Tailândia disse que o incidente confirmou as descobertas do exército tailandês "de que novas minas terrestres estão sendo colocadas em flagrante violação do direito internacional". Também foi observado que esse foi o terceiro incidente do tipo em menos de um mês.

Cinco dias de conflito armado eclodiram no mês passado, matando dezenas de pessoas de ambos os lados, incluindo civis, e deslocando mais de 260.000. Os combates começaram um dia depois de cinco soldados tailandeses ficarem feridos quando um deles acionou uma mina antipessoal em território disputado.

Um cessar-fogo que entrou em vigor em 29 de julho encerrou os combates principais, embora a tensão permanecesse alta. Os dois países, na quinta-feira, em uma reunião na Malásia, comprometeram-se com um acordo de 13 pontos para implementar sua trégua.