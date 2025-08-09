Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

PSG oficializa contratação do goleiro Lucas Chevalier, do Lille

Autor AFP
Tipo Notícia

O Paris Saint-Germain oficializou neste sábado (9) a contratação do goleiro francês Lucas Chevalier, que estava no Lille. 

O atual campeão europeu publicou um vídeo nas redes sociais em que o jogador de 23 anos chega ao centro de treinamento parisiense. 

"Sou um garoto que está realizando seu sonho", declarou o goleiro no site de seu novo clube, cujo presidente, Nasser Al-Khelaifi, descreveu sua chegada como um "reforço fantástico". 

De acordo com fontes próximas às negociações, a transferência teria sido finalizada por US$ 46 milhões (cerca de R$ 250 milhões pela cotação atual) e o contrato seria de cinco anos. 

Chevalier é regularmente convocado pela seleção francesa, embora ainda não tenha estreado pelos 'Bleus'. 

Sua estreia no gol do PSG pode acontecer na quarta-feira, na Supercopa da Europa, contra o Tottenham, em Udine, na Itália. 

Após disputar 127 partidas pelo Lille, Chevalier chamou a atenção principalmente em suas dez partidas da Liga dos Campeões na temporada passada. 

Ele brilhou especialmente contra o Real Madrid (1-0) e o Atlético de Madrid (3-1), com atuações que contribuíram para a vitória da sua equipe. 

Sua chegada a Paris levanta muitas questões, depois que o italiano Gianluigi Donnarumma foi peça-chave em uma temporada histórica para a equipe comandada pelo técnico espanhol Luis Enrique.

O PSG teve uma temporada arrasadora em que conquistou o campeonato francês, além da cobiçada Liga dos Campeões e chegou à final da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. 

Além de Chevalier e Donnarumma, os parisienses também contam com outros goleiros, como o russo Matvei Safonov (contratado na temporada passada), o espanhol Arnau Tenas (no clube desde 2023) e o ítalo-brasileiro Renato Marin, de 19 anos, contratado junto à Roma em 17 de julho. 

Embora Luis Enrique não aplique exceções à sua política de abrir disputa em cada posição, Chevalier teria recebido garantias do diretor esportivo Luis Campos sobre sua condição de titular, uma situação que poderia levar Donnarumma a deixar o clube.

