PSG oficializa contratação do goleiro Lucas Chevalier, do Lille

O Paris Saint-Germain oficializou neste sábado (9) a contratação do goleiro francês Lucas Chevalier, que estava no Lille. O atual campeão europeu publicou um vídeo nas redes sociais em que o jogador de 23 anos chega ao centro de treinamento parisiense.

"Sou um garoto que está realizando seu sonho", declarou o goleiro no site de seu novo clube, cujo presidente, Nasser Al-Khelaifi, descreveu sua chegada como um "reforço fantástico". De acordo com fontes próximas às negociações, a transferência teria sido finalizada por US$ 46 milhões (cerca de R$ 250 milhões pela cotação atual) e o contrato seria de cinco anos. Chevalier é regularmente convocado pela seleção francesa, embora ainda não tenha estreado pelos 'Bleus'. Sua estreia no gol do PSG pode acontecer na quarta-feira, na Supercopa da Europa, contra o Tottenham, em Udine, na Itália.

Após disputar 127 partidas pelo Lille, Chevalier chamou a atenção principalmente em suas dez partidas da Liga dos Campeões na temporada passada. Ele brilhou especialmente contra o Real Madrid (1-0) e o Atlético de Madrid (3-1), com atuações que contribuíram para a vitória da sua equipe. Sua chegada a Paris levanta muitas questões, depois que o italiano Gianluigi Donnarumma foi peça-chave em uma temporada histórica para a equipe comandada pelo técnico espanhol Luis Enrique.