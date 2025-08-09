Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Presidente de Honduras rechaça 'ataques infundados' dos EUA contra Maduro

Presidente de Honduras rechaça 'ataques infundados' dos EUA contra Maduro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, rejeitou neste sábado (9) os "ataques infundados" contra o mandatário venezuelano Nicolás Maduro, após os Estados Unidos aumentarem a recompensa por informações para capturá-lo por supostamente colaborar com grupos de narcotráfico.

A procuradora-geral americana, Pam Bondi, anunciou na quinta-feira que o governo de Donald Trump elevou para 50 milhões de dólares (271,2 milhões de reais) a recompensa, acusando Maduro de operar com "organizações terroristas estrangeiras" como o Tren de Aragua e o Cartel de los Soles para introduzir "drogas" nos Estados Unidos.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

"Honduras rejeita categoricamente as acusações formuladas contra o presidente Nicolás Maduro e manifesta sua plena solidariedade [...] frente aos ataques infundados de que hoje é alvo", disse Castro em sua conta no X.

Por outro lado, a Nicarágua enviou na sexta-feira uma carta de apoio ao presidente venezuelano. "Nicolás, irmão valente [...], nenhum império nos dobra", destacou a mensagem dos copresidentes e casal nicaraguense Daniel Ortega e Rosario Murillo.

Honduras e Nicarágua são os únicos países na América Central aliados da Venezuela, cujo chanceler, Yván Gil, qualificou na véspera como "patética" e "ridícula" a nova recompensa contra Maduro.

bur/hma/mis/val/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua governo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar