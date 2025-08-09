PRINCIPAL NOTÍCIA RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Ucrânia não cederá seu território, diz Zelensky após anúncio de reunião Trump-Putin

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora -- RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO KIEV: Ucrânia não cederá seu território, diz Zelensky após anúncio de reunião Trump-Putin A Ucrânia não cederá seu território à Rússia, advertiu o presidente Volodimir Zelensky neste sábado (9), horas após Washington e Moscou acordarem uma reunião entre seus líderes para encerrar a guerra de mais de três anos.

Vinte e cinco anos de relações tensas entre Putin e presidentes dos EUA O presidente russo, Vladimir Putin, que se reunirá com seu contraparte americano, Donald Trump, em 15 de agosto, no Alasca, para discutir a guerra na Ucrânia, manteve relações tensas com os cinco mandatários dos Estados Unidos com os quais tratou após chegar ao poder, no fim de 1999. (EUA Rússia diplomacia política, 700 palavras - já transmitidos)

