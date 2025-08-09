PAUTA DAS PRINCIPAIS NOTÍCIAS DA AFP
PRINCIPAL NOTÍCIA
RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO: Ucrânia não cederá seu território, diz Zelensky após anúncio de reunião Trump-Putin
-- RÚSSIA UCRÂNIA CONFLITO
KIEV:
Ucrânia não cederá seu território, diz Zelensky após anúncio de reunião Trump-Putin
A Ucrânia não cederá seu território à Rússia, advertiu o presidente Volodimir Zelensky neste sábado (9), horas após Washington e Moscou acordarem uma reunião entre seus líderes para encerrar a guerra de mais de três anos.
(Ucrânia Rússia conflito EUA diplomacia, 650 palavras - já transmitida)
FOTOS ARQUIVO, VÍDEO ARQUIVO
PARIS:
Vinte e cinco anos de relações tensas entre Putin e presidentes dos EUA
O presidente russo, Vladimir Putin, que se reunirá com seu contraparte americano, Donald Trump, em 15 de agosto, no Alasca, para discutir a guerra na Ucrânia, manteve relações tensas com os cinco mandatários dos Estados Unidos com os quais tratou após chegar ao poder, no fim de 1999.
(EUA Rússia diplomacia política, 700 palavras - já transmitidos)
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===
--ORIENTE MÉDIO
GAZA:
Defesa Civil de Gaza reporta 18 mortos em operações israelenses
O porta-voz da Defesa Civil da Faixa de Gaza, Mahmud Basal, informou que 18 pessoas morreram neste sábado (9) no território palestino, vítimas de bombardeios e disparos israelenses, entre elas civis que aguardavam a distribuição de ajuda alimentar.
(Gaza guerra Israel mortes, 400 palavras, já transmitida)
-- EUROPA
CÓRDOBA, Espanha:
Mesquita-catedral de Córdoba, na Espanha, reabre após incêndio
A famosa mesquita-catedral de Córdoba, no sul da Espanha, reabriu ao público neste sábado (9), um dia após ter sido afetada por um incêndio que causou danos "muito localizados", segundo o prefeito da cidade.
(Espanha incêndio cultura religião, Nota Central, 550 palavras - já transmitida)
FOTOS, VÍDEO
-- ÁSIA
WASHINGTON:
Trump diz ter reconciliado 'para sempre' Armênia e Azerbaijão
A Armênia e o Azerbaijão se comprometeram a pôr fim "para sempre" a um conflito territorial de décadas, afirmou nesta sexta-feira (8) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante um ato na Casa Branca.
(Armênia Azerbaijão diplomacia conflito paz, 750 palavras - já transmitida)
FOTOS, FOTOS ARQUIVO, VÍDEO
NAGASAKI, Japão:
Nagasaki relembra 80 anos da bomba atômica com repicar de sino icônico
Nagasaki fez um minuto de silêncio na hora em que, há 80 anos, uma bomba atômica caiu sobre esta cidade japonesa, em uma cerimônia na qual o sino restaurado de uma igreja repicou neste sábado (9)pela primeira vez desde aquele ataque.
(Japão nuclear comemoração história, 700 palavras - já transmitida)
FOTOS, VÍDEO
=== OUTRAS NOTÍCIAS POR TEMA ===
--ESPORTES
TÊNIS:
Acompanhamento do Torneio de Cincinnatti
