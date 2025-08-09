Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Passageiro fica ferido após parte de toboágua se romper em cruzeiro no Caribe

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Uma pessoa ficou ferida na última quinta-feira, 7, após parte do vidro de um toboágua quebrar em um navio da companhia Royal Caribbean que fazia uma viagem pelo Mar do Caribe.

A empresa informou ao site da emissora americana ABC News que a equipe a bordo "prestou atendimento médico a um passageiro adulto quando um painel de vidro acrílico se desprendeu de um toboágua enquanto ele utilizava o equipamento". O estado de saúde do passageiro é estável.

O acidente ocorreu no navio Icon of the Seas, que havia partido dias antes de Miami, nos Estados Unidos, e fazia um roteiro que passava por destinos paradisíacos da região, como St. Maarten e Bahamas.

Um vídeo divulgado na plataforma X (antigo Twitter) pela passageira Jil Muldoon mostra o toboágua com parte do vidro rompido e passageiros gritando. Com o rompimento do equipamento, um grande volume de água começou a vazar e cair no chão do navio.

O Estadão tentou contato com a Royal Caribbean para entender as causas do acidente e mais detalhes sobre o estado de saúde do passageiro, mas não recebeu retorno até a publicação desta reportagem.

A companhia informou ao site americano que o toboágua foi fechado pelo restante da viagem enquanto uma investigação sobre as circunstâncias do acidente é realizada.

Segundo a empresa, o Icon of the Seas é um dos navios mais modernos da frota. Ele foi construído em 2023, tem capacidade para 5.160 passageiros e mais de 2 mil tripulantes. A embarcação tem 20 decks e 364 metros de comprimento.

