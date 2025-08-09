Manchester United anuncia contratação do atacante esloveno Benjamin Sesko

O Manchester United anunciou neste sábado (9) a contratação do promissor atacante esloveno de 22 anos, Benjamin Sesko, que até então atuava pelo alemão RB Leipzig. "O jogador da seleção eslovena assinou contrato até junho de 2030", anunciou o United, especificando que a inscrição de Sesko como novo jogador ainda é necessária para a concretização da operação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a imprensa britânica, o clube inglês poderá pagar ao RB Leipzig € 85 milhões (cerca de R$ 537,7 milhões pela cotação atual), dos quais € 77 milhões (R$ 487,3 milhões) já estão garantidos pelo clube alemão e o restante em bônus por metas atingidas. A contratação de Sesko se junta às do brasileiro Matheus Cunha e do camaronês Bryan Mbeumo, que formarão o novo trio de ataque do Manchester United após uma temporada bastante decepcionante, em que o time terminou em 15º lugar na Premier League, sem títulos de copa e fora das competições europeias. "A história do Manchester United é obviamente muito especial, mas o que realmente me atrai é o futuro", disse o jogador no comunicado do clube. Ao garantir o fluxo pelas pontas com Cunha e Mbeumo, o United garante, teoricamente, um bom poder de fogo: 39 gols no total em duas temporadas no Leipzig, além de oito assistências.