Homem mata policial perto de centro de saúde em Atlanta
Um atirador matou um policial perto da sede do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em Atlanta nesta sexta-feira(9), antes de ser encontrado morto, disseram autoridades.
Os disparos ocorreram antes das 17h locais (18h em Brasília), disse o chefe de polícia de Atlanta, Darin Schierbaum, durante uma coletiva de imprensa.
O suspeito, que provavelmente agiu sozinho, segundo a polícia, foi encontrado morto no segundo andar de uma farmácia próxima, vítima de um ferimento à bala que ele mesmo pode ter disparado.
"O atirador morreu e nenhum civil ficou ferido pelos tiros", disse o prefeito de Atlanta, Andre Dickens.
A sede do CDC foi atingida por vários tiros, disse ele, e 92 crianças de uma creche foram evacuadas em segurança e reunidas com suas famílias em uma escola próxima.
O atirador, cuja identidade não foi divulgada, acreditava que sua doença foi causada pela vacina contra o coronavírus, informaram a CNN e o The New York Times, citando fontes anônimas.
Segundo esses veículos, o pai do suspeito disse às autoridades na sexta-feira que seu filho tinha tendências suicidas.
O chefe de polícia se recusou a confirmar, nesta fase inicial da investigação, se o suspeito atacou o CDC por causa da vacina contra o coronavírus.
O policial morto no ataque, David Rose, tinha 33 anos e deixa a esposa grávida e dois filhos, informou a polícia.
