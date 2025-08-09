Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem mata policial perto de centro de saúde em Atlanta

Um atirador matou um policial perto da sede do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) em Atlanta nesta sexta-feira(9), antes de ser encontrado morto, disseram autoridades. 

Os disparos ocorreram antes das 17h locais (18h em Brasília), disse o chefe de polícia de Atlanta, Darin Schierbaum, durante uma coletiva de imprensa. 

O suspeito, que provavelmente agiu sozinho, segundo a polícia, foi encontrado morto no segundo andar de uma farmácia próxima, vítima de um ferimento à bala que ele mesmo pode ter disparado. 

"O atirador morreu e nenhum civil ficou ferido pelos tiros", disse o prefeito de Atlanta, Andre Dickens. 

A sede do CDC foi atingida por vários tiros, disse ele, e 92 crianças de uma creche foram evacuadas em segurança e reunidas com suas famílias em uma escola próxima. 

O atirador, cuja identidade não foi divulgada, acreditava que sua doença foi causada pela vacina contra o coronavírus, informaram a CNN e o The New York Times, citando fontes anônimas. 

Segundo esses veículos, o pai do suspeito disse às autoridades na sexta-feira que seu filho tinha tendências suicidas. 

O chefe de polícia se recusou a confirmar, nesta fase inicial da investigação, se o suspeito atacou o CDC por causa da vacina contra o coronavírus. 

O policial morto no ataque, David Rose, tinha 33 anos e deixa a esposa grávida e dois filhos, informou a polícia.

