Guardiola diz que Rodri não estará totalmente em forma até setembro

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, anunciou que o meio-campista espanhol Rodri, atual vencedor da Bola de Ouro e que ficou de fora de quase toda a temporada passada devido a uma grave lesão no joelho, só estará totalmente recuperado após a janela de jogos internacionais de setembro. Depois de se recuperar da lesão, o meia da seleção da Espanha voltou à boa forma na Copa do Mundo de Clubes, mas na última partida do clube inglês naquele torneio, uma derrota nos pênaltis para o Al-Hilal nas oitavas de final, ele se lesionou novamente, dessa vez na virilha.

"Rodri está melhorando, mas teve uma lesão séria no último jogo contra o Al-Hilal, que durou de cinco a seis semanas", revelou Guardiola, cuja equipe disputa um amistoso contra o Palermo neste sábado (9) sem o jogador espanhol, que não foi convocado para a viagem à Sicília. "Ele está treinando agora e melhorou nos últimos dois ou três dias. Espero que depois da pausa internacional ele possa se recuperar completamente", acrescentou. O Manchester City sentiu muito a ausência de Rodri, de 29 anos, no ano passado, terminando sem um título pela primeira vez desde a primeira temporada de Guardiola no comando (2016-2017). O City vai enfrentar o Wolverhampton Wanderers no próximo fim de semana em sua estreia na Premier League e depois terá pela frente Tottenham e Brighton antes da pausa internacional em setembro, embora Guardiola não tenha confirmado a participação de Rodri.