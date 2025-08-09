Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guardiola diz que Rodri não estará totalmente em forma até setembro

Autor AFP
Tipo Notícia

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, anunciou que o meio-campista espanhol Rodri, atual vencedor da Bola de Ouro e que ficou de fora de quase toda a temporada passada devido a uma grave lesão no joelho, só estará totalmente recuperado após a janela de jogos internacionais de setembro. 

Depois de se recuperar da lesão, o meia da seleção da Espanha voltou à boa forma na Copa do Mundo de Clubes, mas na última partida do clube inglês naquele torneio, uma derrota nos pênaltis para o Al-Hilal nas oitavas de final, ele se lesionou novamente, dessa vez na virilha. 

"Rodri está melhorando, mas teve uma lesão séria no último jogo contra o Al-Hilal, que durou de cinco a seis semanas", revelou Guardiola, cuja equipe disputa um amistoso contra o Palermo neste sábado (9) sem o jogador espanhol, que não foi convocado para a viagem à Sicília. 

"Ele está treinando agora e melhorou nos últimos dois ou três dias. Espero que depois da pausa internacional ele possa se recuperar completamente", acrescentou.

O Manchester City sentiu muito a ausência de Rodri, de 29 anos, no ano passado, terminando sem um título pela primeira vez desde a primeira temporada de Guardiola no comando (2016-2017). 

O City vai enfrentar o Wolverhampton Wanderers no próximo fim de semana em sua estreia na Premier League e depois terá pela frente Tottenham e Brighton antes da pausa internacional em setembro, embora Guardiola não tenha confirmado a participação de Rodri. 

"Espero que ele possa jogar alguns minutos nessas partidas, mas o importante é que ele não sinta dor, porque não queremos que ele volte e se machuque novamente. Vamos tentar desesperadamente evitar isso, mas ele tem treinado nos últimos dois ou três dias. Ele fez dois treinos conosco, e isso é bom", acrescentou o técnico, de acordo com comunicados divulgados pelo clube neste sábado.

