Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo venezuelano denuncia apreensão de explosivos

Governo venezuelano denuncia apreensão de explosivos

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, anunciou, neste sábado (9), uma apreensão importante de explosivos no leste do país que vinculou à oposição, depois que o governo denunciou, na quinta-feira, ter frustrado um atentado em Caracas.

As autoridades denunciam com regularidade a organização de complôs destinados a desestabilizar o país ou derrubar o presidente Nicolás Maduro.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Ao meio-dia deste sábado, durante um programa televisivo ao vivo, o ministro apresentou explosivos, detonadores e cordões apreendidos em dois armazéns em Maturín (nordeste). 

Insistindo no "perigo" que o material representava, Cabello afirmou que foram apreendidas "1.137 caixas" de explosivos, que continham "54.000 cargas ocas". 

Ele detalhou que oito pessoas foram detidas e que outras 10 a 12 ainda eram procuradas.

Ao menos 15 pessoas já tinham sido detidas no âmbito da operação em Caracas, onde o governo informou a descoberta de uma sacola com bananas de dinamite em uma praça comercial.

O ministro voltou a acusar a oposição, mencionando "vínculos desta gente com setores da oposição radicais, supostamente dirigidos pela senhora [María Corina] Machado da clandestinidade".

"Temos informação muito clara de onde está. [Encontra-se] Protegida neste momento", acrescentou, em alusão à líder opositora.

Machado vive na clandestinidade desde as eleições presidenciais de julho de 2024. A oposição, que nega sua participação em complôs, reivindica a vitória nesse pleito e assegura que o governo cometeu fraude para permitir que Maduro obtivesse um terceiro mandato de seis anos.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE), controlado pelo governo, declarou Maduro, no poder desde 2013, vencedor das eleições presidenciais, com 52% dos votos, mas sem publicar as atas de apuração, como prevê a lei.

A entidade eleitoral argumentou ter sido hackeada, uma hipótese que muitos observadores consideram inverossímil. 

Os Estados Unidos, assim como vários países da América Latina e da União Europeia, não reconhecem a eleição de Maduro, que costuma acusar Machado de planos para desestabilizá-lo.

pgf/ial/mr/mvv/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar