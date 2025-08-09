Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo Lula diz que 'deplora' decisão de Israel de expandir operação militar na Faixa de Gaza

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado
Tipo Notícia

O governo Lula afirma que "deplora" a decisão de Israel de expandir as operações militares na Faixa de Gaza, incluindo uma nova incursão à Cidade de Gaza. A iniciativa foi anunciada nesta sexta-feira, 8, pelo primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores neste sábado, 9, o governo brasileiro diz que a iniciativa de Israel "deverá agravar a catastrófica situação humanitária da população civil palestina, assolada por cenário de mortes, deslocamento forçado, destruição e fome".

"Ao recordar que a Faixa de Gaza - assim como a Cisjordânia, incluindo Jerusalém Oriental - é parte inseparável do Estado da Palestina, o Brasil renova o apelo à retirada completa e imediata das tropas israelenses do território", afirma o Itamaraty, reiterando a "a urgência da implementação de cessar-fogo permanente, da libertação de todos os reféns e da entrada desimpedida de ajuda humanitária."

