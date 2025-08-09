Governo Lula diz que 'deplora' decisão de Israel de expandir operação militar na Faixa de Gaza

O governo Lula afirma que "deplora" a decisão de Israel de expandir as operações militares na Faixa de Gaza, incluindo uma nova incursão à Cidade de Gaza. A iniciativa foi anunciada nesta sexta-feira, 8, pelo primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores neste sábado, 9, o governo brasileiro diz que a iniciativa de Israel "deverá agravar a catastrófica situação humanitária da população civil palestina, assolada por cenário de mortes, deslocamento forçado, destruição e fome".