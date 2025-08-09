Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo do Peru acusa Colômbia de sobrevoar ilha em disputa no Rio Amazonas; entenda

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A disputa pela ilha de Santa Rosa na tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru esquentou na sexta-feira, 8. Isso porque o governo peruano acusou a Colômbia de violar seu espaço aéreo com o sobrevoo de um avião militar ao redor do território disputado.

Segundo o primeiro-ministro peruano, Eduardo Arana, uma aeronave voou ao redor da ilha na quinta-feira, 7, e, ao verificarem a matrícula, descobriram que era uma aeronave militar colombiana.

O ministro da Defesa peruano, Walter Astudillo, disse que uma torre de controle militar peruana identificou a aeronave como um A-29 Supertucano, usado no combate ao narcotráfico, que sobrevoou a 300 metros de altura. Indicou que os militares colombianos comentaram que a incursão "não foi intencional".

Em nota, o governo do Peru declarou que essa é uma "grave violação da soberania territorial e relembrou que toda aeronave militar estrangeira deve ter permissão prévia de sobrevoo pelas autoridades peruanas" e exigiu satisfações.

"É um fato que nos causou, primeiro, surpresa e depois indignação, porque não tivemos conhecimento oficial dessa nave", indicou Arana. Ele acrescentou que as explicações pelas vias diplomática e militar recebidas da Colômbia a esse respeito "não satisfazem o governo peruano".

Não houve, por enquanto, um pronunciamento público de Bogotá sobre o assunto.

Entenda a disputa

O território em disputa é uma pequena ilha de mais de 27 quilômetros quadrados no meio do Rio Amazonas, que surgiu em meados do século passado. Hoje, cerca de 3 mil pessoas vivem nela, distribuídas em mais de 10 aldeias. Os dois países andinos disputam o domínio da parcela do rio um do outro.

Segundo o jornal peruano La República, no dia 7, militares peruanos foram à ilha para reforçar a presença do Estado na região e atender às necessidades da população. Bandeiras do Peru foram fincadas em diferentes pontos de Santa Rosa.

O Peru reivindica a Ilha Santa Rosa com base em tratados firmados há cerca de um século. No entanto, a Colômbia contesta a posse, argumentando que a ilha não foi atribuída a nenhuma das duas repúblicas e sequer havia emergido do rio naquela época.

Em uma mensagem na rede social X (antigo Twitter), o presidente colombiano, Gustavo Petro, acusou o governo peruano de, em ato unilateral, se apropriar da área por lei ao estabelecer a capital de um município em um território que, segundo o Tratado do Rio de Janeiro, pertence à Colômbia.

"A Colômbia não reconhece a soberania do Peru sobre a chamada Ilha de Santa Rosa e não reconhece as autoridades de fato impostas na zona", diz comunicado publicado por Petro.

