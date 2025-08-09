Europa e Ucrânia se opõem à proposta de cessar-fogo de Putin e criam contraproposta

A iniciativa europeia rejeitou uma proposta russa de trocar partes da região de Donetsk controladas pela Ucrânia por um cessar-fogo. Essa proposta foi apresentada em uma reunião com altos funcionários dos Estados Unidos na Inglaterra no sábado.

Potências europeias e a Ucrânia responderam ao plano de cessar-fogo do presidente russo, Vladimir Putin, no sábado (9) com uma contraproposta que, segundo eles, deve servir como base para que as próximas conversas entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder russo ganhem tração, de acordo com dois oficiais europeus familiarizados com as negociações.

Governos europeus, incluindo Grã-Bretanha, Alemanha e França, bem como a Ucrânia, se apressaram para responder à proposta de paz que surgiu do encontro da semana passada entre Putin e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, no Kremlin. Após essas conversas, o presidente Trump deixou expirar seu prazo autoimposto para impor sanções secundárias severas à Rússia e concordou com uma cúpula com Putin no Alasca em 15 de agosto.

O objetivo europeu é traçar uma linha vermelha comum junto com a Ucrânia que, de acordo com oficiais europeus, deve se aplicar a qualquer potencial negociação com a Rússia. "O futuro da Ucrânia não pode ser decidido sem os ucranianos, que têm lutado por sua liberdade e segurança há mais de três anos", postou o presidente francês Emmanuel Macron nas redes sociais no sábado. "Os europeus também necessariamente farão parte da solução, pois isso diz respeito à sua segurança."

A proposta europeia inclui exigências de que um cessar-fogo deve ocorrer antes de qualquer outra medida ser tomada. Também afirma que o território só pode ser trocado de maneira recíproca - o que significa que, se a Ucrânia se retirar de algumas regiões, a Rússia deve se retirar de outras. "Você não pode iniciar um processo cedendo território no meio de combates", disse um negociador europeu.

O plano europeu foi apresentado ao vice-presidente americano, J.D. Vance, ao secretário de Estado, Marco Rubio, ao enviado de Trump para a Ucrânia, Keith Kellogg, e a Witkoff. A proposta estipula que qualquer concessão territorial por parte de Kiev deve ser protegida por garantias de segurança inabaláveis - incluindo a potencial adesão da Ucrânia à Otan.