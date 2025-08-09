Decisão de ocupar Cidade de Gaza deixa governo de Israel mais isolado

Líderes da oposição israelense, famílias de reféns e países aliados criticaram nesta sexta-feira, 8, a decisão de Israel de assumir o controle da Cidade de Gaza. A proposta do premiê Binyamin Netanyahu, aprovada na noite de quinta-feira, 7, deixou seu governo ainda mais isolado no cenário internacional. Netanyahu entrou na reunião do gabinete de segurança pedindo a ocupação total da Faixa de Gaza mesmo diante do alerta do exército de que a operação colocaria em risco a vida dos reféns e poderia agravar o desastre humanitário. No fim, o premiê saiu com sinal verde para tomar apenas a Cidade de Gaza.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No entanto, horas depois, uma declaração do governo Netanyahu disse que o objetivo da proposta aprovada pelo gabinete de segurança é "derrotar o Hamas", não descartando a possibilidade de operações futuras além da Cidade de Gaza. Netanyahu foi criticado dentro e fora do país. A Alemanha citou a decisão do governo ao anunciar a suspensão da exportação de equipamentos militares para Israel, segundo o chanceler alemão, Friedrich Merz. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou que a decisão de Israel era um erro e pediu que Netanyahu voltasse atrás. "Esta ação não contribuirá em nada para pôr fim a este conflito ou para garantir a libertação dos reféns. Só trará mais derramamento de sangue", disse. Genocídio

O alto comissário da ONU para os direitos humanos, Volker Türk, disse que o plano israelense "deve ser imediatamente interrompido". O presidente do Conselho da União Europeia, António Costa, disse que a ocupação teria "consequências para as relações UE-Israel". Uma amostra do isolamento de Israel veio de Teresa Ribera, a segunda na hierarquia da Comissão Europeia. Em entrevista ao site Politico, ela disse que a guerra na Faixa de Gaza "parece muito com um genocídio", tornando-se a funcionária de mais alto escalão da UE a descrever o conflito desta forma. "Se não é genocídio, parece muito com a definição usada para expressar seu significado", disse. Em um gesto simbólico, a Eslovênia proibiu a importação de produtos de assentamentos judeus na Cisjordânia. "As ações do governo de Israel constituem violações graves e repetidas do direito internacional humanitário", afirmou o governo esloveno, em comunicado - a medida foi considerada simbólica porque as importações são irrisórias.

Reação interna Ontem, as principais figuras da oposição de Israel também criticaram a decisão. Yair Lapid e Yair Golan chamaram o plano do governo de "desastre". "Ele foi feito em desacordo com a opinião dos militares. Era isso que o Hamas queria: que Israel ficasse atolado na guerra sem objetivo", disse Lapid. "Vamos ter de rastejar pelos túneis até quando? Até recuperar o último Kalashnikov?", questionou Golan. Avigdor Liberman, ex-ministro da Defesa, e Benny Gantz, general da reserva, criticaram o fato de a decisão ter sido tomada sem o aval do comando militar de Israel.

A maior associação de parentes de reféns afirmou que a ocupação será uma sentença de morte para os que ainda estão no cativeiro em Gaza. "O governo israelense condenou os reféns vivos à morte e os reféns mortos ao desaparecimento", afirmou a organização, em comunicado. Extremismo Enquanto isso, os membros mais radicais da coalizão de Netanyahu também criticaram o plano, mas porque a ocupação apenas da Cidade de Gaza não seria o bastante. Um porta-voz do ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, disse que a decisão era "imoral, antiética e não sionista" - Smotrich teria votado contra o plano de Netanyahu, segundo a rádio Kan. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)