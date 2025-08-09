Darwin Núñez deixa Liverpool e acerta com Al Hilal

O atacante uruguaio Darwin Núñez está de saída do Liverpool para jogar no saudita Al Hilal após três temporadas na Inglaterra, nas quais alternou momentos de brilho e períodos de dúvida. Os dois clubes anunciaram o acordo quase simultaneamente neste sábado (9), que, segundo a imprensa britânica, teria sido avaliado em cerca de US$ 61 milhões (cerca de R$ 331 milhões pela cotação atual).

Núñez, de 26 anos, chegou a Anfield no verão europeu de 2022, após brilhar pelo Benfica,principalmente nas quartas de final da Liga dos Campeões contra os 'Reds'. Esse confronto de ida e volta onvenceu o então técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, a optar pelo uruguaio como substituto no ataque do senegalês Sadio Mané, que havia acabado de assinar com o Bayern de Munique. A grande sombra de Mané e os € 85 milhões (cerca de R$ 537,7 milhões pela cotação atual) pagos pelo atacante uruguaio pesaram muito sobre os ombros do jogador sul-americano. Sua estreia com a camisa dos 'Reds' aconteceu na Supercopa da Inglaterra contra o Manchester City (vitória por 3 a 1).

Após começar no banco, Núñez marcou o terceiro gol do seu time, um começo promissor que foi seguido por um balde de água fria na segunda rodada da Premier League, quando recebeu um cartão vermelho por dar uma cabeçada em um zagueiro adversário. - Gols para a memória - A sanção resultou em uma suspensão de três jogos que interrompeu sua adaptação à Inglaterra, uma primeira temporada na qual marcou 15 gols em 42 partidas.

Sua melhor temporada foi a de 2023-2024, com 18 gols em 54 jogos, contribuindo para o título da Copa da Liga com um gol e três assistências em cinco partidas naquela competição. Sob o comando do holandês Arne Slot, seu tempo de jogo diminuiu e ele terminou sua última temporada como jogador do Liverpool com sete gols em 47 partidas. Apesar dos números abaixo do esperado, após brilhar no campeonato português pelo Benfica, Núñez produziu grandes momentos com a camisa dos 'Reds', marcando vários gols nos acréscimos.

Este ano, a caminho do título da Premier League, o uruguaio garantiu duas vitórias cruciais para sua equipe após os 90 minutos: com uma cabeçada aos 90'+9 contra o Nottingham Forest e dois gols rápidos contra o Brentford (90+1' e 90+3'). O uruguaio deixa atuações memoráveis... e outras para serem esquecidas, como o erro na disputa de pênaltis das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, na qual o Liverpool foi eliminado. - "Parte fundamental do sucesso" -