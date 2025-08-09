Celebridades pedem à Alemanha que pare de enviar armas a Israel

Carta endereçada ao chanceler federal Friedrich Merz condena atos terroristas do Hamas, mas afirma que "nenhum crime justifica punir coletivamente milhões de pessoas inocentes".Cerca de 400 atores, músicos, escritores e profissionais da mídia da Alemanha assinaram uma carta aberta pedindo ao chanceler federal do país, Friedrich Merz, que interrompa o fornecimento de armas alemãs a Israel e tome medidas adicionais para acabar com a guerra em Gaza. No documento, intitulado "Não deixe Gaza morrer, sr. Merz", os artistas elogiam o fato de o chefe de governo alemão ter nos últimos dias feito críticas ao governo israelense. Mas afirmam: "Palavras por si só não salvam vidas". O abaixo-assinado foi divulgado em 31 de julho, incialmente com o apoio de cerca de 200 pessoas, e nesta quinta-feira (07/08) somava 394 assinaturas. Entre os signatários estão os atores Daniel Brühl (famoso por filmes como Adeus, Lênin, de 2003, e Edukators, de 2004) e Jürgen Vogel (protagonista do filme A Onda, de 2008), bem como Liv Lisa Fries, Benno Führmann e Meret Becker, protagonistas da série Babylon Berlin, sucesso de público na Alemanha. Também assinam a carta aberta os apresentadores Joko Winterscheidt e Klaas Heufer-Umlauf, os músicos Shirin David e Zartmann e o escritor Marc-Uwe Kling. Três pedidos para Merz A carta insta Merz, filiado à União Democrata Cristã (CDU) e chefe do governo alemão desde maio, a tomar três atitudes em relação à guerra de Israel em Gaza: Interromper todas as exportações de armas alemãs para Israel Apoiar a suspensão do acordo de associação da União Europeia com Israel Exigir um cessar-fogo imediato e o acesso irrestrito de ajuda humanitária no território palestino "Esses passos estão profundamente alinhados aos valores europeus e deixariam inequivocamente claro para o governo israelense que mesmo seus aliados mais próximos não podem mais tolerar o sofrimento e que palavras não são mais suficientes", afirma o documento. Os signatários citam o sofrimento das crianças na Faixa de Gaza e enfatizam: "Nós também condenamos os crimes horríveis do Hamas nos termos mais veementes possíveis. Mas nenhum crime justifica punir coletivamente milhões de pessoas inocentes da maneira mais brutal". Considerado uma organização terrorista por alguns países do Ocidente, o Hamas chefiou o ataque terrorista contra Israel em 7 de outubro de 2023, que deu início à guerra. A campanha dos artistas alemães foi organizada pelo grupo Avaaz em colaboração com a diretora de cinema Laura Fischer. bl/ra (ots)