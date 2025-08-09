Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona confirma saída do zagueiro Iñigo Martínez

Autor AFP
O Barcelona anunciou neste sábado (9) a saída do zagueiro espanhol Iñigo Martínez, que, segundo a imprensa, vai se transferir para o saudita Al Nassr como agente livre nas próximas horas. 

"Queremos agradecer sinceramente a ele por seu profissionalismo, esforço, dedicação e comprometimento durante suas duas temporadas juntos com a camisa blaugrana", escreveu o Barça em um comunicado. 

O zagueiro de 34 anos, que chegou ao Barcelona em 2023 após deixar o Athletic Bilbao como agente livre, encerra seu ciclo no time catalão após disputar 71 partidas e marcar três gols. 

Ele se tornou "um dos líderes expressivos e emotivos de uma equipe que terminou a temporada com a tríplice coroa nacional: La Liga, Copa do Rei e Supercopa", lembrou o clube catalão, desejando-lhe "boa sorte e sucesso no futuro". 

Apesar de ter renovado contrato com o Barcelona até 2026 em março, a imprensa espanhola destaca que o jogador teve a palavra do clube de que sairia caso surgisse alguma proposta que fosse de seu interesse. 

O Barça não receberá dinheiro pela transferência, mas vai ganhar fôlego em sua folha salarial com a saída do jogador, um fator-chave para poder inscrever novos reforços no campeonato espanhol.

