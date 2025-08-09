Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Autoridades de segurança discutem a situação da Ucrânia no Reino Unido

Autoridades de segurança discutem a situação da Ucrânia no Reino Unido

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O ministro de Relações Exteriores britânico, David Lammy, e o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, se reúnem com conselheiros de segurança europeus e americanos neste sábado, anunciou o Reino Unido. 

A reunião será "um fórum crucial para discutir o progresso necessário para alcançar uma paz justa e duradoura" na Ucrânia, afirmou o gabinete do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, em um comunicado.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

jj/giv/meb/jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar