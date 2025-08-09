Autoridade Palestina condena escalada de Israel em Gaza

A Autoridade Palestina criticou duramente, neste sábado (9), a decisão do governo israelense de ampliar suas operações militares em Gaza, e também pediu à comunidade internacional que pressione para permitir a entrada de ajuda humanitária. Segundo a agência oficial de notícias palestina Wafa, o porta-voz presidencial da Autoridade Palestina, Nabil Abu Rudeineh, afirmou que as medidas do governo de Israel constituem "um desafio e uma provocação sem precedentes à vontade internacional de alcançar a paz e a estabilidade".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Abu Rudeineh também pediu "à comunidade internacional, liderada pelo Conselho de Segurança da ONU, que obrigue urgentemente o Estado ocupante a cessar sua agressão, permita a entrada de ajuda e trabalhe diligentemente para que o Estado da Palestina possa assumir todas as suas responsabilidades na Faixa de Gaza", informou a Wafa. Nesse sentido, a Rússia condenou neste sábado o plano israelense, assegurando que poderia agravar a "catástrofe humanitária" no território palestino. "A aplicação de tais decisões e planos, que provocam condenação e rejeição, corre o risco de piorar a já dramática situação no enclave palestino, que apresenta todos os sinais de uma catástrofe humanitária", indicou em nota o ministério russo das Relações Exteriores. Na sexta-feira, o gabinete de segurança israelense aprovou planos para lançar operações em larga escala e tomar a Cidade de Gaza, o que desencadeou uma onda de indignação em todo o mundo.