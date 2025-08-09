Alemanha suspende parcialmente exportação de armas a Israel

Berlim paralisa envio de armamentos que possam ser usados em Gaza, após governo de Benjamin Netanyahu aprovar escalada militar no território palestino. Premiê isralense se diz "decepcionado".O chanceler federal da Alemanha, Friedrich Merz, anunciou nesta sexta-feira (08/08) a suspensão das exportações para Israel de equipamentos militares que possam ser usados em Gaza. A decisão vem na esteira da aprovação pelo governo israelense de um plano para ocupar a Cidade de Gaza. Em nota, Merz enfatizou que Israel "tem o direito de se defender do terror do Hamas" e que a libertação de reféns israelenses e negociações resolutas para um cessar-fogo são as prioridades da Alemanha. "A ação militar ainda mais dura do Exército israelense na Faixa de Gaza, aprovada pelo gabinete israelense ontem à noite, torna cada vez mais difícil para o governo alemão ver como esses objetivos serão alcançados”, disse. Horas depois do anúncio, o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, informou que ele telefonou para Merz para expressar sua "decepção" com a decisão dele. A ação, alegou, visa "libertar Gaza" do jugo do Hamas e permitir que um governo pacífico seja estabelecido no território palestino. O Hamas é considerado uma organização terrorista pela União Europeia (UE), Alemanha, Estados Unidos (EUA) e outros. A planejada escalada militar israelense atrai crítica internacional. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, instou Israel a reconsiderá-la. "Nossa mensagem é clara: uma solução diplomática é possível, mas ambas as partes devem sair do caminho da destruição," ele disse. Segundo exportador para Israel A Alemanha é o segundo maior exportador de armas para Israel, tendo fornecido 30% do total de armas importadas pelo país de 2019 a 2023, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa de Paz de Estocolmo (Sipri, na sigla em inglês). Os EUA, por sua vez, representaram 69%, de modo que quase a totalidade (99%) do fornecimento de armas para Israel depende dos dois países. Entre o ataque do Hamas e meados de maio deste ano, a Alemanha aprovou a exportação de equipamentos militares para Israel no valor de 485 milhões de euros, de acordo com a Reuters. As entregas incluíram armas de fogo, munições, peças de armas, equipamentos especiais para o exército e a marinha, equipamentos eletrônicos e veículos blindados especiais. Cerca de 73% dos alemães são a favor de controles mais rígidos sobre as exportações de armas para Israel, incluindo 30% que são a favor de uma proibição total, segundo pesquisa da emissora ARD de junho deste ano. Carta aberta de artistas alemães Merz vem enfrentando pressão cada vez maior para adotar uma postura mais crítica em relação ao governo israelense. Na última semana, cerca de 400 atores, músicos, escritores e profissionais da mídia da Alemanha assinaram uma carta aberta pedindo que o chefe de governo alemão interrompa o fornecimento de armas alemãs a Israel. No documento, intitulado "Não deixe Gaza morrer, Sr. Merz", os artistas elogiaram o fato de o chefe de governo alemão ter nos últimos dias feito críticas ao governo israelense. Mas afirmam: "Palavras por si só não salvam vidas". Entre os signatários estão os atores Daniel Brühl (famoso por filmes como Adeus, Lênin, de 2003, e Edukators, de 2004) e Jürgen Vogel (protagonista do filme A Onda, de 2008), bem como Liv Lisa Fries, Benno Führmann e Meret Becker, protagonistas da série Babylon Berlin, sucesso de público na Alemanha. Os signatários citam o sofrimento das crianças na Faixa de Gaza e enfatizam: "Nós também condenamos os crimes horríveis do Hamas nos termos mais veementes possíveis. Mas nenhum crime justifica punir coletivamente milhões de pessoas inocentes da maneira mais brutal". Compromisso com Israel Após relatos da intenção de Netanyahu de ocupar Gaza por completo, Lea Reisner, porta-voz do partido de oposição A Esquerda, exigiu: "É necessária pressão política, inclusive contra aliados". Ela descreveu a atual postura do governo alemão em relação a Israel como uma "declaração de falência da política externa alemã". Há repetidos apelos também para que Berlim ponha na mesa o possível reconhecimento da Palestina, medida anunciada recentemente por países como a França, Reino Unido e Canadá, entre outros. A Alemanha até agora ainda está longe de adotar a medida, dada a responsabilidade especial do país em relação a Israel por causa do Holocausto, o assassinato de milhões de judeus durante a era nazista. Essa responsabilidade levou a Alemanha a se comprometer com a defesa da segurança de Israel, transformando esse princípio em "razão de Estado". Merz afirma que o reconhecimento da Palestina só pode ocorrer ao final de um processo rumo a uma solução de dois Estados entre Israel e os palestinos. Ele diz que não considera o reconhecimento atualmente "o passo certo". ht/md/ra (DW, DPA, AP, Reuters)