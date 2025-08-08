Von der Leyen pede que Israel reconsidere decisão de estender operação militar em Gaza

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, publicou no X um apelo direto à reconsideração da decisão do governo israelense de estender sua operação militar em Gaza. Segundo ela, "a decisão do governo israelense de estender ainda mais sua operação militar em Gaza deve ser reconsiderada".

Von der Leyen destacou ainda a necessidade urgente da libertação de todos os reféns mantidos em condições desumanas. A presidente do braço executivo da União Europeia (UE) também enfatizou a importância da ajuda humanitária, pedindo "acesso imediato e irrestrito a Gaza para entregar o que é urgentemente necessário no terreno".