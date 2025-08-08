Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ventos fortes deixam dois turistas mortos e tráfego perturbado na Grécia

Tipo Notícia

Dois turistas vietnamitas morreram na ilha grega de Milos, no mar Egeu, onde ventos fortes interromperam as conexões marítimas com outras ilhas nesta sexta-feira (8), em meio à temporada de verão em um dos destinos mais visitados da Europa, informou a polícia portuária.

"Um homem e uma mulher foram encontrados inconscientes no mar", perto da praia de Sarakiniko, na ilha de Milos, parte do arquipélago das Cíclades, e "foram levados até o centro de saúde local", informou à AFP uma autoridade da polícia portuária grega.

"Eram turistas vietnamitas que faziam parte de um grupo em um cruzeiro. A mulher caiu na água e o homem aparentemente tentou salvá-la, ambos morreram", acrescentou, sem fornecer mais detalhes sobre a causa do incidente.

Os ventos fortes que atingem a Grécia nesta sexta impactaram as viagens de dezenas de milhares de turistas, que ficaram ilhados porque as balsas tiveram que permanecer no porto, e aumentaram os riscos de incêndios.

Após uma reunião de emergência, o Ministério de Proteção Civil declarou que as rajadas de vento chegariam a 88 km/h, sobretudo no sul do mar Egeu, que inclui o mar de Creta.

Os portos próximos de Atenas foram fechados ao tráfego de balsas, com exceção daqueles que atendem as ilhas próximas ao Golfo Sarônico, como Hidra, Egina, Dokos e Spetses, impedindo a circulação de dezenas de milhares de turistas em pleno verão. 

O Observatório Nacional de Atenas alertou, por sua vez, que há um "risco muito alto de incêndios florestais devido ao vento", especialmente no leste e no sul do país. 

O prefeito de Atenas também fechou o Jardim Nacional na quinta-feira, depois que uma árvore caiu em uma das ruas mais movimentadas da capital devido às rajadas.

