Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vários países pedem reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza

Vários países pedem reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Vários países pediram uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para abordar o plano de Israel de "tomar o controle" da Cidade de Gaza, informaram duas fontes diplomáticas à AFP nesta sexta-feira (8).

"Neste momento, há vários países que, em nosso nome e no seu próprio, estão solicitando uma reunião do Conselho de Segurança" havia dito mais cedo à imprensa o embaixador palestino na ONU, Riyad Mansour.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

gw/af/mel/mvv/dd 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar