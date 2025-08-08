Trump preside assinatura de acordo entre Armênia e Azerbaijão

A Armênia e o Azerbaijão assinarão, nesta sexta-feira (8), um acordo de paz em Washington, qualificado de "histórico" pelo presidente Donald Trump, cujo objetivo é pôr fim a um conflito territorial de décadas e aumentar a influência dos Estados Unidos em uma região estratégica. Estas duas antigas repúblicas soviéticas travaram várias guerras desde o desmembramento da União Soviética pelo Karabakh, uma região do Azerbaijão então habitada por uma maioria armênia.

O Azerbaijão tomou pleno controle da zona em setembro de 2023 após uma ofensiva relâmpago contra os separatistas armênios do Karabakh, que provocou a fuga de mais de 100 mil armênios. "Muitos líderes tentaram pôr fim à guerra, sem êxito até agora, graças a 'TRUMP'", anunciou o presidente americano em sua plataforma, Truth Social, na noite de quinta-feira (7). Donald Trump, que se considera merecedor do Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho de mediação em diversos conflitos, especificou que será realizada uma "cerimônia de assinatura da paz" durante uma "cúpula histórica" com a participação do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, e o primeiro-ministro armênio, Nikol Pashinian. O líder armênio será recebido na Casa Branca às 14h35 (15h36 de Brasília) para um encontro com Trump, seguido pelo líder do Arzebaijão às 15h15 (16h15 de Brasília).

Às 16h15 (17h15h de Brasília) espera-se que os três líderes assinem o acordo juntos. As duas ex-repúblicas soviéticas do Cáucaso assinaram uma declaração conjunta que contempla, em particular, a criação de uma "área de trânsito" que atravesse a Armênia e conecte o Azerbaijão com seu enclave de Najicheván, mais ao oeste, declarou, nesta sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly. - "TRIPP" -

Esta zona de trânsito, que Baku reivindica há muito tempo, se chamará "Via Trump para a paz e a prosperidade internacionais" ou TRIPP, especificou, em sua sigla em inglês. Os Estados Unidos terão direitos de construção no local. Além disso, segundo Anna Kelly, o Azerbaijão e a Armênia assinaram uma carta conjunta que solicita formalmente à Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) a dissolução do Grupo de Minsk, criado em 1992 para fazer a mediação entre os dois países. Quando questionado sobre o que a Armênia ganha com este acordo, um alto funcionário americano afirmou que Yerevan se beneficia do "parceiro mais importante e crucial do mundo, os Estados Unidos", mas não entrou em detalhes sobre o tema de Krabakh.

"Os perdedores aqui são China, Rússia e Irã", declarou a fonte, que pediu anonimato. - Trauma - Para tentar superar suas discrepâncias, Baku e Yerevan concordaram, em março, com os termos de um tratado de paz.