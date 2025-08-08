Trump pede renúncia de CEO da fabricante de chips Intel

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu na quinta-feira (7) que o novo diretor da fabricante de semicondutores americana Intel, Lip-Bu Tan, renuncie "imediatamente" a seus vínculos com empresas chinesas. "O CEO da INTEL tem um sério conflito de interesses e deve renunciar, imediatamente. Não há outra solução para este problema", disse Trump em sua plataforma, Truth Social.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A declaração aconteceu um dia depois de o senador Tom Cotton informar que enviou uma carta à Intel questionando os laços entre seu diretor-executivo e empresas da China. Tan afirmou, por sua vez, em um comunicado, que a Intel está "colaborando com o governo Trump para abordar as preocupações levantadas e garantir que os funcionários tenham todas as informações". Em uma carta publicada por Cotton em seu site, o senador afirma que Tan "controla dezenas de empresas chinesas e tem participação em centenas de empresas chinesas de fabricação avançada e chips. Pelo menos oito destas têm ligações com o Exército Popular de Libertação da China", escreveu. O congressista também destacou o papel do CEO da Intel como ex-diretor da Cadence Design Systems, companhia que produz programas usados pelas grandes produtoras de microchips.

A empresa, escreveu Cotton, "se declarou culpada de vender ilegalmente seus produtos a uma universidade militar chinesa e de transferir sua tecnologia para uma empresa chinesa de semicondutores associada sem obter licenças". E Tan dirigia a companhia naquele momento, acrescentou. Nascido na Malásia, o CEO assumiu em março o cargo na Intel, que passava por dificuldades devido ao seu atraso na área da inteligência artificial (IA), e anunciou demissões quando as tarifas e restrições à exportação da Casa Branca impactaram o mercado. Com uma longa passagem pelo setor de tecnologia, e o quarto CEO da Intel em sete anos, ele afirmou que "não será fácil" superar os desafios que a empresa enfrenta.