Trump diz que divulgará local de encontro com Putin ainda hoje

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que divulgará o local de encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ainda nesta sexta-feira, 8. Segundo rumores da mídia italiana, o republicano sondou a premiê da Itália, Giorgia Meloni, sobre a possibilidade de realizar em Roma a reunião, mas que a proposta foi rechaçada por Moscou.

"Teremos uma reunião com a Rússia e anunciaremos o local", disse Trump, em coletiva de imprensa com o presidente do Azerbaijão e o primeiro-ministro da Armênia. "Acho que o local" será muito popular, por vários motivos, mas anunciaremos isso um pouco mais tarde, acrescentou.

O republicano ainda afirmou a repórteres que Putin quer se reunir com os EUA o mais rápido possível. Sobre um acordo de cessar-fogo na guerra da Ucrânia, ele comentou que "estamos tentando recuperar parte do território e fazer algumas trocas".

