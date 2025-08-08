Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sheinbaum descarta 'invasão ao México' após relatos de ordem de Trump contra cartéis

Autor AFP
Tipo Notícia

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, descartou, nesta sexta-feira (8), a invasão dos Estados Unidos ao território mexicano, após reportagens segundo as quais Donald Trump ordenou o uso do exército contra os cartéis de drogas.

O jornal The New York Times informou que, nesta sexta, Trump firmou secretamente uma ordem que autoriza o Departamento de Defesa a empregar força militar contra cartéis latino-americanos que sua administração chamou de organizações terroristas.

Por sua parte, o jornal The Wall Street Journal disse que o presidente americano pediu opções ao Departamento de Defesa que incluiriam o uso de forças especiais ou apoio de inteligência, e que qualquer ação seria coordenada com as autoridades de outros países.

"Fomos informados de que essa ordem executiva estava a caminho e que não tinha nada a ver com a participação de nenhum militar ou instituição em nosso território", declarou Sheinbaum em sua habitual coletiva de imprensa matinal.

Sheinbaum acrescentou que seu governo coopera com os Estados Unidos para enfrentar o problema do narcotráfico.

"Os Estados Unidos não virão ao México com as forças armadas; cooperamos, colaboramos, mas não haverá invasão, isso está descartado, absolutamente descartado e, além disso, já manifestamos isso em todas as chamadas: isso não é permitido, nem faz parte de nenhum acordo", disse a governante.

A presidente garantiu que as agências dos Estados Unidos que têm presença no México" são muito regulamentadas".

A AFP entrou em contato com o Pentágono para confirmar a ordem, mas não obteve resposta.

O governo Trump ameaçou várias vezes o México com tarifas, acusando o país de permitir a entrada de drogas, em particular o letal fentanil, e de migrantes indocumentados em seu território.

Em uma ligação com Sheinbaum, Trump chegou a propor diretamente a entrada do exército de seu país no México para combater os cartéis, o que a presidente recusou.

