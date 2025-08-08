Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Real Madrid renova com atacante Gonzalo García até 2030

Autor AFP
Tipo Notícia

O atacante espanhol Gonzalo García, um dos jogadores mais promissores da base do Real Madrid, renovou seu contrato até 2030, anunciou o clube merengue nesta sexta-feira (8).

"Real Madrid e Gonzalo García chegaram a acordo para estender o contrato do jogador, que fica vinculado ao clube pelas próximas cinco temporadas, até 30 de junho de 2030", informou o Real em comunicado.

García se destacou na Copa do Mundo de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos, terminando como artilheiro com quatro gols marcados e incluído na seleção do torneio.

O jogador de 21 anos, que chegou à base merengue em 2014, disputou as duas últimas temporadas no Castilla e, com a renovação, fará parte do elenco principal do Real Madrid.

