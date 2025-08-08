Reações internacionais ao plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza

Da Alemanha, um dos aliados mais fiéis de Israel, que suspenderá a exportação de armas que possam ser usadas na Faixa de Gaza, até a China, que denunciou "ações perigosas", o plano israelense para tomar o controle da Cidade de Gaza provocou condenação internacional. Estas são as primeiras reações internacionais ao projeto apresentado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e aprovado na madrugada desta sexta-feira (8) pelo gabinete de segurança israelense.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O movimento islamista palestino Hamas denunciou um "novo crime de guerra" que significará o "sacrifício" dos reféns no território palestino. - ONU O plano do governo israelense "deve ser interrompido imediatamente", instou o alto comissário para os direitos humanos das Nações Unidas, Volker Türk, em um comunicado. Este plano "vai contra a decisão da Corte Internacional de Justiça de que Israel encerre sua ocupação o quanto antes, a solução acordada de dois Estados e o direito dos palestinos à autodeterminação", acrescentou.

- Alemanha A Alemanha deu uma guinada na sua política em relação a Israel, ao decidir suspender as exportações de armas que este país poderia utilizar na Faixa de Gaza. "Cada vez mais difícil de entender" como o plano militar israelense ajudaria a alcançar os objetivos legítimos, disse o chefe do Governo alemão Friedrich Merz ao tornar pública a decisão de Berlim.

- A União Europeia "O governo israelense deve voltar atrás em sua decisão de prolongar sua operação militar em Gaza", declarou a chefe do Executivo europeu, Ursula von der Leyen. "É necessário um cessar-fogo imediato", afirmou. - Reino Unido

"A decisão do governo israelense de intensificar sua ofensiva em Gaza é um erro, e instamos que reconsiderem sua decisão imediatamente", declarou o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. "Esta ação não contribuirá em nada para acabar com o conflito nem para alcançar a libertação dos reféns. Apenas provocará mais massacres", estimou. - Jordânia