Primeiro-ministro indiano Modi teve 'boa' conversa com seu 'amigo' Putin

O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, declarou, nesta sexta-feira (8), que manteve uma "boa" conversa com seu "amigo", o presidente russo, Vladimir Putin, na qual falaram da Ucrânia e reiteraram seu compromisso para reforçar as relações entre os dois países. O chefe de governo acrescentou que se congratula de poder "receber o presidente Putin na Índia mais a frente este ano", em um comunicado divulgado nas redes sociais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Tive uma conversa detalhada muito boa com meu amigo, o presidente Putin. Em agradeci a ele por ter compartilhado as últimas informações sobre a Ucrânia", disse Modi. A conversa telefônica entre os dois dirigentes ocorreu depois de Donald Trump impor tarifas muito altas à Índia. Na quarta-feira, o presidente americano também anunciou que em três semanas dobrará as tarifas sobre os produtos exportados pela Índia aos Estados Unidos, elevando-as a 50%, devido a suas compras de petróleo russo, que são uma importante fonte de receitas para financiar sua ofensiva na Ucrânia. A Índia economizou bilhões de dólares nas importações energéticas, o que fez com que os preços internos do combustível permanecessem relativamente estáveis.