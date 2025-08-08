Plano israelense de ocupar a Faixa de Gaza é recebido com críticas dentro e fora de Israel

O plano israelense de ocupar completamente a Cidade de Gaza foi recebido com muitas críticas dentro e fora de Israel nesta sexta-feira, 8. O temor é que a ocupação militar aumente ainda mais a crise humanitária e a epidemia de fome no território palestino. A reação mais forte ao plano foi da Alemanha, que anunciou que irá suspender as exportações de armas para Israel que possam ser usadas na Faixa de Gaza, segundo o chanceler Friedrich Merz. Ele disse que está "cada vez mais difícil de entender" como o plano militar de ocupar a Cidade de Gaza contribui para os objetivos de Tel-Aviv.

Nestas circunstâncias, o governo alemão não autorizará qualquer exportação de equipamento militar que possa ser usado na Faixa de Gaza até novo aviso", acrescentou Merz. "O governo alemão continua profundamente preocupado com o sofrimento contínuo da população civil na Faixa de Gaza". O chanceler disse que o governo israelense "assume uma responsabilidade ainda maior" em relação à assistência a civis no território palestino com o anúncio do novo plano. A ocupação da maior cidade do território palestino também foi repudiada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer. Ele classificou o plano como um "erro" e pediu que o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, "reconsidere de imediato". "A decisão do governo israelense de intensificar sua ofensiva em Gaza é um erro, e pedimos que reconsidere sua decisão imediatamente", disse Starmer em um comunicado. "Esta ação não fará nada para pôr fim ao conflito ou garantir a libertação dos reféns. Só levará a mais massacres", acrescentou.

Outros países europeus como Holanda e Dinamarca repudiaram o plano. A China expressou "sérias preocupações" sobre o anúncio israelense e a Turquia exortou a comunidade internacional a "impedir" a implementação do plano de Netanyahu. Já o alto comissário da ONU para os direitos humanos, Volker Turk, criticou o plano e disse que ele deve ser "interrompido imediatamente". Israelenses criticam plano

O plano de Netanyahu também foi criticado internamente. O líder da oposição, Yair Lapid, disse que a decisão do gabinete de segurança é "uma catástrofe que trará muitas outras catástrofes". Já o Fórum das Famílias dos reféns israelenses, a principal organização de familiares de reféns que seguem em Gaza, disse que o plano "significa abandonar os reféns, ignorando completamente os repetidos avisos da liderança militar e a vontade clara da maioria da população israelense". O chefe do Estado-Maior de Israel, Eyal Zamir, também é contra uma ofensiva que ocupe a Faixa de Gaza, alegando que a medida colocaria os reféns em perigo e aumentaria a pressão sobre o Exército de Israel.

Ex-oficiais de segurança também se manifestaram contra novas operações militares, dizendo que há pouco a ganhar depois que o Hamas foi militarmente dizimado. Israel tem enfrentado crescente pressão internacional nas últimas semanas à medida que imagens de crianças passando fome destacaram a crise de fome piorando. Reféns