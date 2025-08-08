ONU alerta para 'catástrofe ainda maior' após decisão de Israel sobre Gaza

A Organização das Nações Unidas (ONU) expressou "grave alarme" com a decisão do governo de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza. Em comunicado divulgado nesta sexta, 8, pela porta-voz Stephanie Tremblay, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou que a medida representa "uma escalada perigosa" e pode aprofundar as "já catastróficas consequências do conflito para milhões de palestinos".

Guterres afirmou que a população palestina em Gaza "continua a enfrentar uma catástrofe humanitária de proporções horríveis" e advertiu que a nova escalada poderá provocar mais deslocamentos forçados, mortes e destruição em massa. O secretário-geral reiterou seu apelo "urgente" por um cessar-fogo permanente, além de acesso humanitário irrestrito em toda Gaza e pela libertação imediata e incondicional de todos os reféns.