México busca reparação da Adidas por apropriação cultural em modelo de sandálias

O governo do México busca uma reparação da Adidas a uma comunidade do estado de Oaxaca, após acusar a marca de apropriação cultural em um modelo de sandálias que é similar a um design tradicional dessa região. Autoridades locais haviam denunciado que o lançamento do modelo Oaxaca Slip-On, elaborado pelo designer americano de raízes mexicanas Willy Chavarria em colaboração com a Adidas, não conta com autorização nem reconhece seus verdadeiros criadores.

O governo anunciou nesta sexta-feira (8) que a Adidas concordou em se reunir com autoridades do estado de Oaxaca, que afirmaram que o design das sandálias é originário da comunidade de Villa de Hidalgo Yalalag. O governador estadual, Salomón Jara, também ameaçou tomar ações legais contra Chavarria. "É uma propriedade intelectual, coletiva, tem que haver uma reparação, tem que se cumprir a lei do patrimônio e vamos ver se na conversa isso se resolve; estamos também estudando a via legal", disse a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, durante sua habitual coletiva de imprensa pela manhã. Sheinbaum não especificou que tipo de reparação será buscada.