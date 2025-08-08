Mesquita-Catedral de Córdoba está 'a salvo' após incêndio

A Mesquita-Catedral de Córdoba "está a salvo", disse na noite desta sexta-feira (8) o prefeito desta cidade espanhola, José María Bellido, após o incêndio já extinto que afetou parte do histórico monumento e gerou temores de uma destruição como a da Catedral de Notre-Dame de Paris. "O monumento está a salvo", declarou Bellido à rádio Cadena Ser, assegurando que o dano causado ao edifício "não será uma catástrofe".

Pouco depois, Bellido escreveu na rede social X que o incêndio havia sido "extinto". O dano, prosseguiu Bellido na Cadena Ser, "será terrível, porque tudo que queime em um monumento como a mesquita é terrível, e todo dano é horrível, mas não será uma catástrofe", insistiu o prefeito. O fogo, explicou ele, começou em uma capela da mesquita, convertida em templo cristão após a conquista cristã da cidade no século XIII. Nessa capela há "material de limpeza, material audiovisual, todo tipo de material e parece que pode ter sido alguma bateria ou um contato elétrico, que tenha produzido uma primeira faísca" que teria originado o incêndio.

De lá, "se estendeu para parte da cobertura das abóbadas e não passou dessa capela", afirmou o prefeito. - "Graças a Deus e aos bombeiros" - O incêndio foi declarado pouco depois das 21h (16h no horário de Brasília) neste monumento declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Visitado por mais de dois milhões de pessoas a cada ano, é o testemunho mais notável, junto com a Alhambra de Granada, da presença muçulmana na Espanha.

Mal havia começado o incêndio, já circulavam numerosos vídeos nas redes sociais mostrando o fogo subindo acima de uma parte dos muros do templo, em cenas que lembraram o início do incêndio que devastou a Catedral de Notre-Dame em 2019 na França, e que fizeram temer um desfecho similar. No entanto, "a situação está controlada, graças a Deus e aos bombeiros", disse Demetrio Fernández, bispo emérito de Córdoba, dirigindo-se "ao mundo inteiro, atento" ao que acontecia. O incêndio ocorreu em uma capela da zona conhecida como de Almanzor, em referência à ampliação da mesquita realizada por este líder andaluz no século X.