Lewandowski sofre lesão na coxa e é dúvida no Barça para início da temporada

O atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, sofreu uma lesão na coxa esquerda e virou dúvida para o início da temporada, informou o clube nesta sexta-feira (8).

Lewandowski apresentou "dores musculares no bíceps femoral da coxa esquerda. É desfalque para domingo e seu retorno depende de sua evolução", comunicou o Barça em nota, confirmando a ausência do atacante no jogo contra o Como, da Itália, pelo Troféu Joan Gamper.