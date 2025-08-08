Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lewandowski sofre lesão na coxa e é dúvida no Barça para início da temporada

Autor AFP
Tipo Notícia

O atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, sofreu uma lesão na coxa esquerda e virou dúvida para o início da temporada, informou o clube nesta sexta-feira (8).

Lewandowski apresentou "dores musculares no bíceps femoral da coxa esquerda. É desfalque para domingo e seu retorno depende de sua evolução", comunicou o Barça em nota, confirmando a ausência do atacante no jogo contra o Como, da Itália, pelo Troféu Joan Gamper.

O polonês de 36 anos também pode desfalcar o time na primeira rodada do Campeonato Espanhol, no dia 16 de agosto, contra o Mallorca.

ati/dam/cb/mvv

