Israel se prepara para assumir o controle da Cidade de Gaza

O Exército de Israel se prepara nesta sexta-feira (8), em meio a uma onda de críticas internacionais, para tomar o controle da Cidade de Gaza, a mais importante do território palestino, com o objetivo de "vencer" o Hamas e garantir a libertação dos reféns. Após mais de 22 meses de guerra, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está sob uma enorme pressão interna e externa para encerrar sua ofensiva nesse território palestino, onde mais de dois milhões de pessoas estão à beira de uma "fome generalizada", segundo a ONU.

De acordo com o plano aprovado pelo gabinete de segurança de Israel, o Exército israelense "prepara-se para tomar o controle da Cidade de Gaza" (norte), ao mesmo tempo que distribui "ajuda humanitária à população civil fora das zonas de combate". Além do desarmamento do Hamas e o retorno "de todos os reféns, vivos e mortos", o plano busca desmilitarizar a Faixa e colocá-la sob controle israelense antes de entregá-la a "uma administração civil alternativa que não seja nem o Hamas nem a Autoridade Palestina", afirmou o gabinete de Netanyahu nesta sexta-feira. "Não vamos ocupar Gaza, vamos libertar Gaza do Hamas", que comanda o território desde 2007, afirmou o premiê no X. O anúncio do plano gerou condenação internacional, desde Alemanha, um dos aliados mais fieis de Israel, a União Europeia, Espanha, Reino Unido e China. O Conselho de Segurança da ONU convocou uma reunião de urgência para sábado.

Berlim informou a suspensão das exportações de armas para Israel no uso em Gaza. Netanyahu reagiu ligando para o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, para expressar sua "decepção" com estas medidas que, segundo ele, "recompensam" o Hamas. O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou Israel contra "uma escalada perigosa" que "corre o risco de aprofundar as já catastróficas consequências para milhões de palestinos". - "Somos seres humanos" -

O Hamas, que ainda detém 49 reféns israelenses em cativeiro, dos quais 27 estariam mortos, considerou que este plano equivale a "sacrificar" estas pessoas. O movimento islamista palestino denunciou "um novo crime de guerra" que "custará caro" a Israel. Em Gaza, onde a população vive diariamente sob bombardeios, à mercê das ordens de evacuação emitidas pelo exército israelense, os habitantes temem o pior. "Eles nos dizem para irmos para o sul, depois para retornarmos ao norte, e agora querem nos enviar novamente ao sul. Somos seres humanos, mas ninguém nos escuta ou nos vê", disse à AFP Maysa Al Shanti, uma mulher de 52 anos, mãe de seis crianças.

Em Israel, as famílias dos reféns, que se manifestam diariamente para exigir a libertação de seus entes queridos, também estão preocupadas. A decisão do gabinete "significa abandonar os reféns, ignorando completamente os repetidos alertas da liderança militar e a vontade clara da maioria da população israelense", lamentou o Fórum das Famílias, a principal organização de parentes dos reféns israelenses. Em Israel, o líder da oposição, Yair Lapid, denunciou uma "catástrofe" que provocará "a morte dos reféns e de numerosos soldados, custará dezenas de bilhões aos contribuintes israelenses e (provocará) um fracasso diplomático".