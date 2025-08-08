Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irã acusa Israel de planejar "limpeza étnica" em Gaza

Autor AFP
Tipo Notícia

O Irã condenou nesta sexta-feira (8) o plano israelense para controlar a Cidade de Gaza e acusou Israel de "realizar uma limpeza étnica" no território palestino.

O plano israelense "é outro sinal claro da intenção manifesta do regime sionista de realizar uma limpeza étnica em Gaza e cometer um genocídio contra os palestinos", afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baqai, em um comunicado.

