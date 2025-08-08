Hamas classifica como 'crime de guerra' plano israelense para Gaza

O movimento islamista palestino Hamas alertou nesta sexta-feira (8) que o plano de Israel de tomar o controle da Cidade de Gaza é um "novo crime de guerra" e significará o "sacrifício" dos reféns. "A aprovação pelo gabinete sionista dos planos para ocupar a Cidade de Gaza e evacuar seus habitantes constitui um novo crime de guerra que o Exército de ocupação deseja cometer contra a cidade e seus cerca de um milhão de habitantes", reagiu o movimento islamista palestino.

"Esta aventura criminosa sairá cara e não será uma jornada fácil" para o Exército israelense, acrescenta o comunicado divulgado no Telegram. A decisão de ocupar a Cidade de Gaza, anunciada na madrugada desta sexta-feira após uma reunião do gabinete de segurança do primeiro-ministro israelense, "confirma que o criminoso [primeiro-ministro israelense Benjamin] Netanyahu e seu governo nazista não se preocupam com o destino dos reféns", disse o grupo em um comunicado. "Entendem que expandir a agressão significa sacrificá-los, revelando sua imprudência em relação à vida dos prisioneiros com objetivos políticos que já fracassaram", destaca o movimento islamista. O Hamas mantém 49 reféns em seu poder, dos quais 27 estariam mortos, desde seu ataque sangrento em 7 de outubro de 2023 em território israelense.