França diz que plano israelense em Gaza pode levar a "bloqueio absoluto"

A França condenou nesta sexta-feira (8) "nos termos mais fortes" o plano do governo israelense para Gaza, e destacou que pode levar a "um bloqueio absoluto", segundo uma declaração do Ministério das Relações Exteriores.

A chancelaria francesa destacou "sua firme oposição a qualquer projeto de ocupação da Faixa de Gaza e ao deslocamento forçado de sua população".